Öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Başkent EDAŞ, Kastamonu’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız sürdürdü.

Öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Başkent EDAŞ, Kastamonu’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Kastamonu’da yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, yaklaşan kış koşullarının şebeke üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla Kastamonu’da hizmet verdiği 4 bin 738 trafo ve 21 bin 652 kilometre uzunluğundaki hatta bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Kastamonu için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 3 bin 765 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 36 pano ile 25 trafo merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1.7 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Kastamonu’da hizmet verdiği 306 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 76 kilometrelik yeni kablo döşeyen şirket ekipleri, bölgede 816 yeni aydınlatma armatürü ile 64 adet pano ve 28 trafo merkezi montajını da tamamladı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2022 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirketin, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ettiği belirtildi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin Kastamonu’da bakım ve yatırım çalışmalarının süreceği belirtildi.