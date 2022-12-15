Başkent EDAŞ, Kastamonu’da 2022 yılında da aralıksız sürdürdüğü bakım ve yatırım faaliyetlerine ek olarak kışın oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Başkent EDAŞ, Kastamonu’da 2022 yılında da aralıksız sürdürdüğü bakım ve yatırım faaliyetlerine ek olarak kışın oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş (Başkent EDAŞ) Kastamonu’da kaliteli ve kesintisiz enerji için şehir merkezi dâhil 19 ilçenin farklı köy ve mahallelerinde 467 personel, 82 araç ile şebekenin tamamını gözden geçirerek bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, il genelinde toplamda 405 milyon liraya ulaşan bütçeyle, arızaların gerçekleşmeden önlenmesi ve tüketicilerin rahat bir kış geçirmesi için yıl boyunca çalışmalarını sürdüren şirket, 38 adet dağıtım trafosu, 117 adet alçak gerilim dağıtım panosu ve 16 adet beton köşk tesis ederek çalışmalarını sürdürdü.

Araçların bakımları tamamlandı, malzemeler depolandı

Şirket montajını gerçekleştirdiği 50 hücre, 2 bin 526 adet direk ve 945 adet aydınlatma armatürüne ek olarak, 446 kilometre uzunluğundaki hattın bakımını tamamladı. Ayrıca şirket, 82,21 kilometre uzunluğunda yeraltı kablosu ve 21,07 kilometrelik enerji nakil hattı tesis ederek alternatif hatlarla elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedefledi.

Alanında tecrübeli saha ekipleri ile gece gündüz teyakkuzda olan şirket, zor kış şartlarının neden olabileceği afet kaynaklı arıza ve kesintilere yönelik olarak da hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket; yoğun kar veya fırtına gibi atmosfer kaynaklı afetlere karşı hazırladığı afet aksiyon planlarıyla oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli araç bakımlarını tamamladı, arıza onarımında ihtiyaç duyulabilecek teknik malzemeleri ise lojistik hizmet merkezlerinde depoladı.

Destek ekipleri harekete geçmeye hazır

Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte Enerjisa Enerji’nin 3 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Kastamonu’ya ek olarak Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak illerinde hizmet veriyor. Hizmet verdiği illerden birinde, yoğun kar, fırtına ya da sel gibi afetlere işaret eden meteoroloji tahminlerinin oluşması durumunda şirket, hizmet verdiği diğer illerden veya diğer Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nden destek ekiplerini teyakkuza geçirebiliyor.

Söz konusu meteorolojik tahminlerin gerçekleşmeye başlamasıyla şirket, kesintisiz enerji için söz konusu destek ekiplerini ilgili araç ve ekipmanlarıyla en hızlı şekilde afet bölgesine intikal ettirebiliyor.