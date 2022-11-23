Başkent EDAŞ, Çankırı’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Başkent EDAŞ, Çankırı’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Çankırı’da yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Çankırı’da hizmet verdiği bin 973 trafo ve 9 bin 500 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Çankırı için ilçe ve köylerde bulunan bin 205 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 41 pano ile 41 trafo ve 2 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 33 kilometrelik hattın bakımı da tamamlandı. Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Çankırı’da hizmet verdiği 139 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 32 kilometrelik yeni kablo döşeyen şirket ekipleri, kentte 529 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 44 elektrik panosu ve 15 trafo merkezi montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2022 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirketin, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ettiği belirtildi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan şirket, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin Çankırı’da bakım ve yatırım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.