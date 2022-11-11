Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 Kasım 2022 tarihinde İzmit ilçesinde başkasının kartıyla işlem yapan S.S. isimli şahıs, gerçekleşen operasyon neticesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobil ile geldiler, sokakta yürüyen kişiyi başından vurup öldürdüler

Otomobil ile geldiler, sokakta yürüyen kişiyi başından vurup öldürdüler

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