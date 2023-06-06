İstanbul Emniyetine bağlı trafik ekipleri Taksim Meydanı’nda ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde başkasının ehliyeti ile trafiğe çıktığı belirlenen bir taksi sürücüsü de ekiplerin dikkati sayesinde tespit edildi. Kendisine çok benzeyen başka bir kişinin ehliyetini kullanan sürücü gözaltına alınırken, araç ise bağlandı.

İstanbul Emniyetine bağlı trafik ekipleri Taksim Meydanı’nda denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında belediye ruhsatı kapalı olduğu halde trafiğe çıktığı belirlenen taksi sürücüsüne, 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı.

Başkasının ehliyeti ile yakalandı

Denetimler sırasında bir taksi sürücüsünün ise ehliyetinin kendisine ait olmadığı tespit edildi. Kendisine çok benzeyen başka bir kişinin ehliyeti ile trafiğe çıkan sürücü, trafik ekiplerinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Nüfus kağıdı ve ehliyeti karşılaştıran trafik ekipleri, ehliyetin sürücüye ait olmadığını kısa sürede anladı. Olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere, Taksim Polis Karakolu’na götürüldü. Taksi ise trafik ekipleri tarafından bağlanarak olay yerinden çekildi.