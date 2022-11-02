Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’i makamında ağırladı. Ziyarette ikili ilişkilerin geliştirilmesi noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’i makamında ağırladı. Ziyarette ikili ilişkilerin geliştirilmesi noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi. Büyükelçi Matis’e Büyükşehir Belediyesini ziyareti sırasında Fahri Konsolos Umut Durbakayım, Konsolos Zsuzsanna Palmai ve Ticaret Ateşesi Peter Kövesci eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Macarlar ile her zaman daha hassas ve duygusal bağımız olmuştur. Kardeş şehir oluşumuz nedeniyle de ziyaretten kardeşimiz gelmiş kadar mutlu olduk. En son Zigetvar ziyaretinde ben bulunamadım, lakin bir dahaki ziyarette mutlaka ben de bulunacağım. Biz de sizler için bir dostluk anıtı oluşturduk ve inşallah açılışını da birlikte şubat veya mart ayında gerçekleştireceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Gösterdiği misafirperverlik nedeniyle Başkan Zorluoğlu’na teşekkür eden Büyükelçi Matis, perşembe günü oynanacak Trabzonspor- Ferençvaroş maçı için şehre geldiklerini belirterek, ziyaret detayları hakkında bilgi verdi. Şu anda Trabzon’da 9 diplomatlarının bulunduğunu dile getiren Matis, “Trabzon’da Türk-Macar dostluk Anıtı’nın oluşturulmasından gurur duyduk. Ayrıca Trabzon’da Macar Kültür Tanıtım Günleri gerçekleştirmek isteriz. Böyle bir faaliyet iki taraf için de bağ güçlendirici bir fırsat olacaktır” dedi.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis’in dile getirdiği tanıtım günlerini kesinlikle destekleyeceğini vurgulayan Başkan Zorluoğlu, ‘‘Şubat, mart aylarında Faroz-Ganita alan açılışlarımızda sizlerin de bu faaliyetini birleştirip, aynı zamanda Macar-Trabzon dostluğumuzun 25. yılını kutlamış oluruz” şeklinde konuştu.

Başkan Zorluoğlu, ziyaretin sonunda Büyükelçi Matis ve beraberindeki heyete çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaret, Başkan Zorluoğlu ve Büyükelçisi Matis’in hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.