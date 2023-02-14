Körfez Belediye Başkanvekili İbrahim Çırpan, ilçeye gelen depremzede iki aileyi ziyaret etti. Çırpan, "Her zaman yanlarındayız. Körfez’i evleri gibi görebilirler" dedi.

Körfez Belediye Başkanvekili İbrahim Çırpan, ilçeye gelen depremzede iki aileyi ziyaret etti. Çırpan, "Her zaman yanlarındayız. Körfez’i evleri gibi görebilirler" dedi.

Körfez Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Körfez’e gelerek buradaki yakınlarının yanına yerleşen veya ev tutarak yeniden hayat kurmaya çalışan depremzedelerin yanında oluyor. Başkanvekili İbrahim Çırpan da sosyal hizmetler ekibiyle birlikte ilçeye gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Hatay’da enkazdan çıkan Onur Aydemir ve ailesi ile Kahramanmaraşlı Bayram Yıldız ve ailesini ziyaret eden Başkan Vekili İbrahim Çırpan, "Koordinasyon merkezindeki ekip arkadaşlarımız, düzenli olarak ilçemize yerleştirildiğimiz aileleri ziyaret ediyor ve ihtiyaçlarını listeler halinde alarak bu ihtiyaçları gideriyorlar. Biz de bugün iki ailemizi ziyaret etmek istedik. Minik kızımız Depremden 40 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı, kendisini televizyondan izlemiştik. Kendisine de oyuncak getirmek istedik. Her zaman yanlarındayız. Körfez’i evleri gibi görebilirler" ifadelerini kullandı.