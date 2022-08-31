İbrahim Sümer’e ait Çetrefilli’nin zafere ulaştığı yarış sonrasında Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, birincilik plaketini İbrahim Sümer adına Antrenör Veysel Tekin’e vererek tebrik etti.

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Kıyasıya mücadeleye sahne olan Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusunu, jokeyliğini Gökhan Kocakaya’nın üstlendiği 5 numaralı Çetrefilli 2.17.78 derecesiyle 3.5 boy farkla kazanırken, 2 numaralı Çakırlar ikinci, 6 numaralı Gökdenizim üçüncü, 4 numaralı Captain America dördüncü olarak yarışı tamamladı.

İngiliz safkanlar kıran kırana mücadele etti

Baba Şahin, Çakırlar, Birth Of The Fire, Captain America, Çetrefilli ve Gökdenizim Safkan İngiliz taylarının 2200 metre çim pistte büyük mücadele sergilediği koşuyu, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal izledi.

6 safkan İngiliz tayının kıyasıya mücadele sergilediği, günün 6’ncı koşusu olan Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, izleyicilere yarışın son metresine kadar büyük heyecan yaşattı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 75. Yıl Hipodromu’nda düzenlenen Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, at yarışı severlerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleştirildi.

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