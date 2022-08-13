Zonguldak’ta 6 belediye başkanı; kaçak su kullanımının önüne geçilmesi için yapılacak ihbarların vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatarak çağrıda bulundu.

Zonguldak’ta 6 belediye başkanı; kaçak su kullanımının önüne geçilmesi için yapılacak ihbarların vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatarak çağrıda bulundu.

Zonguldak’ta Metropolitan Belediyeler Birliği’ne bağlı belediyelerde yaklaşık 180 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı hatırlatılarak su kayıplarının azaltılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekildi. Su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığı takdirde 2030’lu yıllar itibariyle su sıkıntısının yaşanabileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, kaçak su kullananların ihbar edilmesinin bir vatandaşlık görevi olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Metropolitan Zonguldak Belediyeler Birliği’ne bağlı Ulutan Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi, üye belediyeler (Zonguldak, Kozlu, Kilimli, Çatalağzı) ile Gelik ve Muslu belde belediyelerinde yaşayan yaklaşık 180.000 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Su kaynakları etkin ve verimli kullanılmadığı takdirde Türkiye’nin 2030’lu yıllar itibariyle su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna gelmesi muhtemeldir. Su tüketiminde hızla artan talep ve değişen iklim koşulları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde kuraklık etkileri yaşanmakta ve buna bağlı olarak da su kayıplarının azaltılması ve kontrolü hayati önem taşımaktadır. Yaşamın en temel ögelerinden olan suyun; temiz, güvenilir ve ucuz bir şekilde halkımızın kullanımına sunmak, su kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak adına birliğimizden su temin eden üye ya da üye olmayan tüm belediyelerimizin içmesuyu kayıp - kaçakları ile yaptığı mücadelenin yanı sıra vatandaşlarımızın da özellikle kaçak su kullanımı ile ilgili ahlaki ve vicdanı açıdan daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, kaçak su kullananlar bir çok kişinin de hakkına girmekte olup, topluma da zarar vermektedir. Kaçak su kullanımı ile ilgili yapılacak ihbarların bir vatandaşlık görevi olduğu hususunu da ayrıca belirtmek isteriz."