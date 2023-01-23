Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Slow Food Muğla Menteşe Food & Travel Sözcüsü Gürkan Tetik, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Koray Özcan, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Timur Kocabıçak ve beraberindeki heyet ile birlikte Tarsus Yeryüzü Pazarı’nı ziyaret etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Slow Food Muğla Menteşe Food & Travel Sözcüsü Gürkan Tetik, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Koray Özcan, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Timur Kocabıçak ve beraberindeki heyet ile birlikte Tarsus Yeryüzü Pazarı’nı ziyaret etti.

“Yeryüzü pazarının 4’üncüsünü bölgemizde açacağız”

Ziyarette Tarsus Kubatpaşa Medresesi üzerinde kurulan Yeryüzü Pazarında bir dizi teknik incelemede bulunan heyet Muğla’da açılması planlanan Yeryüzü Pazarı’nın 4’üncüsü için görüş birliğine vardı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin 3’üncü, dünyanın 70’inci pazarı olarak açılan, üreticilerin tüketiciler ile aracısız buluştuğu Tarsus Yeryüzü Pazarı, bu konuda çok önemli adımlar attı. Bilindiği gibi slow food ile ilgili Muğla’da Menteşe’de de önemli çalışmalar yapılıyor. Bu konuda geçtiğimiz yıl sözcülüğünü Gürkan Tetik’in yaptığı Slow Food Muğla Menteşe Food & Travel kuruldu. Bölgemizde iyi, sağlıklı ve kaliteli besine ulaşmak adına Menteşe Belediyesi olarak paydaşı olduğumuz çalışmalara bizler de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle Slow Food Tarsus’un davetlisi olarak katıldığımız Yeryüzü Pazarında bir dizi teknik gezide bulunduk ve fikir alışverişi yaptık. Edindiğimiz bilgiler eşliğinde Yeryüzü Pazar’nın 4’üncüsünü bölgemizde açmak için girişimlerde bulunduk. Bununla ilgili olarak paydaşlarımız ile birlikte en kısa zamanda çalışmalara başlayacağız. Slow Food hareketi ile adil, temiz ve iyi beslenmenin nasıl olması gerektiğini insanlara anlatarak, Muğla’mızda Menteşemizde bu bilincin yerleşmesi ile ilgili çalışmalar yapacağız” dedi.