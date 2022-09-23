Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Tarihi Osmaneli Panayırı, çeşitli standların açılması ve etkinliklerin yapılmasıyla birlikte vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Tarihi Osmaneli Panayırı, çeşitli standların açılması ve etkinliklerin yapılmasıyla birlikte vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’in ev sahipliğinde, panayıra Bilecik Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçe başkanları ve Ak parti Bilecik il yöneticileri ile birlikte katılım sağladılar.

Başkan Şahin, ilçe başkanları ve il yöneticileri ile beraber Osmaneli panayırını gezerek, sergilenen mamuller hakkında esnaftan bilgi aldılar. Osmaneli halkına ve esnafına hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Panayır alanında ki standları tek tek gezen Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “İlçe başkanları ve Bilecik il yöneticilerimiz ile birlikte tarihi Osmaneli panayırını gezerek esnafımıza hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Böyle güzel bir organizasyona vesile olan Osmanelili yöneticileri ve Osmaneli halkımızı tebrik ediyorum” dedi.