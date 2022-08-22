Büyük Zaferin 100’üncü yılında Kütahya’da birçok etkinlik ve tanıtım atağı gerçekleştirilirken, bu atağa büyük bir katkıda Kütahya Gazeteciler Cemiyetinden geliyor. Kütahya Valisi Ali Çelik’in büyük destekleri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve kurumların katkılarıyla 30 Ağustos’ta 81 ilin Gazeteciler Cemiyeti başkanları Kütahya’da ağırlanarak birçok gazete ve internet sitesinde Kütahya’nın tanıtımı gerçekleştirilmiş olacak

Büyük Zaferin 100’üncü yılında Kütahya’da birçok etkinlik ve tanıtım atağı gerçekleştirilirken, bu atağa büyük bir katkıda Kütahya Gazeteciler Cemiyetinden geliyor. Kütahya Valisi Ali Çelik’in büyük destekleri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve kurumların katkılarıyla 30 Ağustos’ta 81 ilin Gazeteciler Cemiyeti başkanları Kütahya’da ağırlanarak birçok gazete ve internet sitesinde Kütahya’nın tanıtımı gerçekleştirilmiş olacak

Büyük Zaferin 100’üncü yılına özel Kütahya ve Türkiye genelinde önemli çalışmalar yapılmaya devam edilirken, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti de bu çalışmalara katkı sunmaya hazırlanıyor. Hazırlanan program çerçevesinde 30 Ağustos’ta Türkiye Gazeteciler Konfederasyona bağlı 81 ilin Cemiyet Başkanları Kütahya’ya davet edilirken burada hem başkanlar kurulu toplantısı gerçekleştirilecek hem de Kütahya’nın önemli yerleri gezilecek.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in büyük destekleri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve birçok kurumun da katkılarıyla yapılacak etkinliklerde Kütahya’nın tanıtımı da gerçekleştirilmiş olacak. Birçok internet sitesi ve yerel gazete illerinde Kütahya’nın tarihi ve turistik alanlarına yer vererek Kütahya’nın tanıtımına da katkı sunmuş olacak. Programda ayrıca 25’inci başkanlar kurulu toplantısı da gerçekleştirilecek.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, gerçekleştirilecek program ile ilgili olarak bilgiler vererek etkinliğin Kütahya tanıtımı adına büyük katkı sunmasını beklediklerini belirtti. Bu etkinliğin düzenlenmesinde en büyük payın Kütahya Valisi Ali Çelik olduğunu vurgulayan Başkan Erkan Sağlam “Bizler yıllardır 81 ilin Cemiyet başkanlarını Kütahya’da toplamayı çok arzu ediyorduk. Ancak içinde bulunduğumuz sıkıntılar nedeniyle maalesef böyle bir çalışmaya cesaret edememiştik. Ancak Büyük Zaferimizin 100’üncü yılına katkı sunma adına Kütahya Valimize bu düşüncemizi aktardığımızda kendisi bizlere tam destek vererek cesaretlendirmiştir” dedi.

Tüm illerde ki Cemiyet Başkanlarına ulaşarak tek tek davet edildiğini ifade eden Başkan Sağlam “29 Ağustos’ta ilimize gelecekler ve programımız başlayacak. 30 Ağustos’ta ise günümüzün büyük bir bölümünü büyük zaferin yaşandığı topraklarda geçireceğiz ve buraları tanıtacağız. Hiç Kütahya’ya gelmemiş yada 30 Ağustos kutlamalarına katılmayı çok arzu ettiklerini ileten başkanlarımız oldu. İnşallah Kütahya’mızı en iyi şekilde tanıtıp bizlerde üstümüze düşeni yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Sağlam ayrıca Başkanlar Kurulu toplantısının da Kütahya’da yapılacağını ve basının sorunlarının burada tartışılarak önemli kararlar alınacağına vurgu yaparak şöyle devam etti; “Bu etkinliğin düzenlenmesinde büyük katkılar sunan Valimiz Ali Çelik’e, bizlere katkı veren Sayın Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a, kamu kurumlarımıza, üniversitelerimize yönetim kurulu olarak teşekkür ederiz. İnşallah tüm Kütahya basını olarak bu etkinliğe birlikte imza atacağız.”