AK Parti Karesi İlçe Başkanı olarak atanan Hakan Aka şehrin belediye başkanlarını ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce lYılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan Karesi İlçe Başkanlığına atanan Hakan Aka ve yönetimini ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Balıkesir’in gelişmesi, yatırımlar, projeler ve seçim odaklı gerçekleştirilen görüşmede başkanlar Hakan Aka’ya başarılar dilerken, Aka da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Balıkesir’de yapılacak her türlü hizmette başkanların yanında olacağını kaydetti.