Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen “Kanımızda Vefa Var” kan bağışı etkinliğini AK Parti Konya İl Başkanı ile Büyükşehir, Karatay ve Meram Belediye Başkanları ziyaret ederek Hilal-i Ahmer sergisini gezdi.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen “Kanımızda Vefa Var” kan bağışı etkinliğini AK Parti Konya İl Başkanı ile Büyükşehir, Karatay ve Meram Belediye Başkanları ziyaret ederek Hilal-i Ahmer sergisini gezdi.

Kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak adına Selçuklu Belediyesi ve Türk Kızılayı ortaklığında düzenlenen “Kanımızda Vefa Var” kan bağışı etkinliği vatandaşların yoğun ilgisi ile devam ediyor. Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası önünde devam eden etkinliği AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ziyaret etti. Kan bağışında bulunan vatandaşlara selam vererek duyarlılıkları sebebiyle onlara teşekkür eden başkanlar, Hilal-i Ahmer fotoğraf sergisini gezdi. Protokol, alana gelen vatandaşları yaptıkları canlandırmayla milli mücadele dönemine götüren tiyatro oyununu da ilgiyle izledi. “Kanımızda Vefa Var” etkinliğinin kan bağışı anlamında önemli bir farkındalık ve görev bilinci oluşturduğu düşüncesinin altını çizen katılımcılar bu hassasiyetin oluşmasında başta Selçuklu Belediyesi ve Türk Kızılayı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Vatandaşlarımızın ilgi ve teveccühü bizleri memnun ediyor”

Bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri “Kanımızda Vefa Var” kan bağışı etkinliğine yine vatandaşlar tarafından yoğun ilgi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Kızılay Haftası münasebetiyle belediye hizmet binamızın hemen önünde güzel bir etkinlik ve kan bağışı alanı oluşturduk. Burada milli mücadele dönemini anlatan ve belediyemizin Çanakkale’de hizmete sunduğu sıhhiye müzesine ait fotoğraflarının yer aldığı sergi ve Hilal-i Ahmer’in kurulduğu anı anlatan tiyatro gösterileri var. Amacımız kan bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak ve insanlarımızı kan bağışına sevk etmek. Bu yıl 5 bin ünite kan bağışı rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Ben tüm hemşehrilerimizi 4 Kasım akşam 18.00’e kadar devam edecek olan “Kanımda Vefa Var” kan bağışı etkinliğine katılmaya davet ediyorum. Bu vesile ile tüm etkinlik ve faaliyetlerimizde olduğu gibi burada da bizleri yalnız bırakmadıkları için AK Parti Konya İl Başkanımız Hasan Angı’ya Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya ve Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum“ dedi.

Selçuklu Belediyesi etkinlik dolayısıyla kan bağışında bulunan gönüllülere Selçuklu motiflerinin yer aldığı Türkiye forması, öğrencilere kalemlik ve puzzle gibi hediyeler takdim ediyor.