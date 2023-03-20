Uzun yıllardır Türkiye’nin değişik illerde eğitimler veren Ünlü Güzellik Uzmanı ,Hülya Kurtcan memleketi Erzurum’da yeni bir stüdyo açtı.

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde yeni merkezinin açılışını görkemli bir törenle yapan Kurtcan, güzellik merkezinin sadece kadınların kişisel bakımını üstlenmeyeceğini aynı zamanda bu mesleğe gönül vermiş bir çok gencin eğitileceği bir okul olacağını söyledi. Kurtcan yeni merkezinde kadınların güzelliğine dair her türlü işlemin yapılacağını artık hanımların şehir dışına gitmek zorunda kalmayacağını belirtti.

Açılışa Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Matbaa-Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Deprem dolayısıyla sade bir şekilde yapılan açılışta konuşma yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Kentimizde ve ilçemizde bu tür merkezlerin açılıyor olması bizi ziyadesi ile memnun ediyor. Palandöken ilçesinin çevresinin değişimi bu tür yatırımlar için cazip hale gelmiştir. Buda bizim bu bölgede yaptığımız çalışmaların katma değerini ortaya çıkarmıştır. Hülya Kurtcan, güzellik merkezini bir okul gibi ahi kültüründe hizmet edecek olması mutluluğumuzu kat be kat artırmıştır” dedi.