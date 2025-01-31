Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı ziyaretinde Eskişehir ve ülke gündemine ilişkin görüş alışverişin de bulunuldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi makamında ağırladı. Ziyarette Eskişehir ve ülke gündemine ilişkin görüş alışverişin de bulunuldu.

“Ayşe Başkan çalışmalarıyla örnek oldu”

Ziyaretle ilgili konuşan Başkan Ataç, “Ayşe başkan ile ileriye dönük çalışmaları konuşmak adına ara ara bir araya geliyoruz. Ayşe başkanın gelmesiyle Büyükşehirde farklı çalışmalar oldu. Gerçekten hem insani ilişkileri hem çalışmaları son derece olumlu. Bu da Ayşe başkanımızın çok başarılı ve Türkiye’ye örnek olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Konumuz hep Eskişehir”

Başkan Ünlüce ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Ataç’a teşekkür ederek “Çok değerli Başkanımız Ahmet Ataç ile birlikteyiz. Konumuz hep Eskişehir. Eskişehir’de neler yapmalıyız? Geçmişte neler yaptık, gelecekte neler yapmalıyız? Bunları konuştuk ve ülke gündemini değerlendirdik. Hem Eskişehir adına hem bizim adımıza güzel bir değerlendirme fırsatı oldu” diye konuştu.