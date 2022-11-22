Organizasyon toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Organizasyona MÜSİAD Genel Merkez Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Ömer Faruk Akbal, Yönetim Kurulu üyeleri Cihan Kazan ve Faruk İbrahim Özbek ile MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, Ereğli Şube Başkanı Sayın Abdülkadir Çınar, Zonguldak Şube Başkanı Salih Kuvvetli, Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu, Gebze Şube Başkanı Serkan Beyaz, şubelerin yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda Karz-ı Hasen Sandığı hakkında bilgiler veren Akbal, sandığa nasıl üye olunacağını ve sandığın getirdiği faydaları katılımcılara anlattı. Bilgilendirmenin ardından ise organizasyona katılan şubelerin üyeleri birbirleriyle görüş alışverişinde bulundular.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı meclis Mutfak Sanatları Merkezinde gerçekleşti.

MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından düzenlenen organizasyonda Karz-ı Hasen Bölgesel Dost Meclisi toplantısında başkanlar, yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.

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