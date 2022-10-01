Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Edirne’nin Meriç ilçesi bağlı Küplü Belde Belediye Başkanı Gökmen Altay, bir takım ziyaretler için Bozüyük’e geldi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Edirne’nin Meriç ilçesi bağlı Küplü Belde Belediye Başkanı Gökmen Altay, bir takım ziyaretler için Bozüyük’e geldi.

İkili Bozüyük ziyaretlerin çerçevesinde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu ilk olarak Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette karşılıklı olarak belediye faaliyetleri ve projeler konusunda görüşmeler yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu’na nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Başkan Bakkalcıoğlu’na misafirperverliği nedeni ile teşekkür etti.

Ardından Küplü Belde Belediye Başkanı Altay’ı makamında kabul eden Başkan Bakkalcıoğlu, belediye faaliyetleri ve projeler hakkında yapılan fikir alışverişi yaptılar. Başkan Bakkalcıoğlu Küplü Belde Belediye Başkanı Altay’a nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.