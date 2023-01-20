Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Dodurga Belde Başkanı Selim Tuna bir araya geldi.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Dodurga Belde Başkanı Selim Tuna bir araya geldi.

Ziyaret esnasında Başkan Tuna’ya belediye meclis üyeleri ile ve Dodurgaspor Kulübü yöneticileri eşlik etti. Başkan Yaman, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dodurga beldemizin tarihine not düşülecek projelere imza atan kıymetli kardeşime ve ekibine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.