Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu makamında konuk etti. Görüşmede afet bölgesindeki çalışmalar değerlendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu makamında konuk etti. Görüşmede afet bölgesindeki çalışmalar değerlendirildi.

Ziyarette Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de yer aldı. Başkan Cengiz Ergün de ziyareti nedeniyle Ahmet Öküzcüoğlu’na teşekkür etti. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından, tüm Manisa’nın deprem bölgesi ve depremzedeler için seferber olduğunu belirten Başkan Ergün ve Başkan Öküzcüoğlu, afet bölgesinde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi. Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, Başkan Ergün’e S.S. Alaşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ürünlerinin yer aldığı hediye sepetini takdim etti.