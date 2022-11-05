Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen Temmuz ayında çiftçilere hibe ettiği silajlık mısır tohumları hasat edilmeye başlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın traktörle ekimini yaptığı tarlanın hasadından elde edilen ürünün bereketi ise çiftçileri memnun etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen Temmuz ayında çiftçilere hibe ettiği silajlık mısır tohumları hasat edilmeye başlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın traktörle ekimini yaptığı tarlanın hasadından elde edilen ürünün bereketi ise çiftçileri memnun etti.

Denizli’de belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal üretime de büyük katkılar sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Çameli, Beyağaç, Kale, Çivril, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü işbirliği ile hibe ettiği 18.100 kg silajlık mısır tohumlarının hasat dönemi başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Çivril ilçesinin Ömerli Mahallesi’nde geçen Temmuz ayında traktörün direksiyonuna geçerek ilk tohumların ekimini yaptığı Göker Yılmaz’ın tarlası da hasat edildi. Tarla sahibi Yılmaz, çiftçiye her şartta destek olan Başkan Zolan’a teşekkür ederek, hasadın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

“Üretim sizden, destek bizden”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Kırsal kalkınmayı desteklemek için vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve taleplerini yerine getirmeye gayret ediyor, üreticimizin yanında olmaya, onları tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz” dedi. Silajlık mısırın hayvancılıkta kullanılan önemli bir yem bitkisi olduğuna değinerek, Denizlili üreticilere kaliteli tohumlar verdiklerini anlatan Başkan Zolan, “Bu ürün, hayvancılıkta uzun süre dayanabilen kaba bir yem. Üreticimiz hayvanlarına verdiği yemleri kendileri üreterek maliyetlerini düşürebiliyor. Çiftçimizin, üreticimizin mutlu olması, daha çok kazanması bizleri de mutlu ediyor. Onlara, ‘Üretim sizden, destek bizden’ diyoruz. Ürünlerimiz hayırlı ve bereketli olur inşallah” ifadelerini kullandı.