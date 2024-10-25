Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ’Başkanım Yanımda’ toplantısında TOKİ Yavuz Selim Mahallesi sakinlerinin taleplerini dinleyerek, sorunlara kalıcı çözümler getireceklerini vurguladı.

Mahalle sakinlerinin taleplerini çözüme kavuşturmak amacıyla gerçekleşen ‘Başkanım Yanımda’ toplantılarının dokuzuncusu TOKİ Yavuz Selim Mahallesinde gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in başkanlığında, Toplantıda, mahallenin sorunları ile çözüm yolları tüm boyutlarıyla el alındı.

AFAD, MOTAŞ, MASKİ ve kentin alt yapısı ile üst yapısına yönelik yatırımlarda bulunan kamu kurum temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya katılan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, “İlçemizi refahı ve yeniden imarı için gecesini gündüzüne katan Belediye Başkanımızın başlattığı toplantılarla tüm mahallelerimizi ilmek ilmek işliyoruz. Hemşehrilerimizin konuştuğu, sıkıntılarını paylaştığı bu tür toplantılarımız verimli ve güzel geçiyor. Sizin ve sizden olan kadrolarla her zaman sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, sorunları yerinde tespit ederek kalıcı çözümler getirdiklerini söyleyerek, ‘Başkanım Yanımda’ toplantılarının taleplerin çözüme kavuşmasında önemli bir rol oynadığına işaret etti. Mahalleleri tek tek gezerek vatandaşları dinleyip çalışmalarını bu görüşmelerin ışığında yaptıklarını ifade eden Geçit, “Mahallelerimizin yaşam seviyesini artıracak hizmetlerin planlamalarını işte bu toplantılarda yapıyoruz. Birlikte düşünüyoruz, birlikte karar veriyoruz ve birlikte uyguluyoruz. Mahallelerin hangi sorunu varsa yerel yönetimler ile ilgili kamu kurumlarının yetkilileri notlarını alıyor, çözümler için kalıcı ve güçlü adımlar atıyoruz. Sorunlarla yüzleşmekten asla kaçmıyoruz, sorunların çözümüne yönelik kısa, orta ve uzun vadeli çalışma takvimi hazırlıyoruz, işimizi ciddiyetle yapıyoruz. Ekiplerimiz sorunların çözümü için planlamalarını hemen yapacaklar, bizlerde tüm sürecin yakından takipçisiyiz” şeklinde konuştu.

Kendilerine iletilen sorunlar için ileriki dönemlerde mutlaka hesap sorulması gerektiğini de vurgulayan Başkan Geçit, “Biz hesap sorulmaktan korkmuyoruz, kaçmıyoruz, seçildikten sonra sahadan kaybolan bir siyasetçi olmak istemiyoruz. Kapılarımız her zaman sizlere sonuna kadar açıktır. Mahalle toplantılarımızın yanı sıra belediyemize gelen tüm vatandaşlarımızla yüz yüze görüşüyoruz. Hangi sözü verdiysek onu yerine getirmek için ekibimizle birlikte hiç durmadan çalışıyoruz. Yavuz Selim mahallemizde hem deprem dolayısıyla hem de gündelik yaşam içerisinde öne çıkan sorunları gidermek için kendi üzerimize düşen hizmetleri yerine getireceğiz. Mahallelerimizi prestij seviyesi yüksek güçlü yatırımlarla ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizleri sevgi ve muhabbetle ağırlayan muhtarımıza ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya’da deprem yaralarının sarılması için kararlı ve güçlü adımlar atıldığını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, amaçlarının vatandaşları dinleyerek sorunları öğrenmek ve çözüm üretmek olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri başta olmak üzere diğer ilçe belediyeleri ile uyum ve koordineli çalıştıklarını da dile getiren Başkan Er, “Hepimizin tek gayesi, şehrimizi tüm değerleriyle birlikte daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını sağlamaktır. Şehrimizin dört bir tarafında bir taraftan yıkım çalışmaları devam ederken diğer taraftan kalıcı konutlarımız ve işyerlerimiz hızla yükseliyor. Malatya’yı yeniden ihya ve imar etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bakanlığımızın koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut tarafından depreme dayanıklı konutlar yapılırken bizlerde sürecin planlı ve hızlı bir şekilde devam etmesi için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmekteyiz. Son üç aydır konut yapımları ve ihalelerimiz hızlandı, ancak rezerv alanlarımız ağır ilerliyor sebebi ise; yürütmeyi durdurma var, vatandaşlarımız çıkmıyor, aslında bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. El birliğiyle bu işin üstesinden gelmeliyiz” diye konuştu.