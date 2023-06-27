Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Ünal Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Safranbolu TSO Başkanı Ünal, bayramların sosyal yardımlaşma ve dayanışma duyguları geliştirdiğini, insanlar arasındaki kırgınlık ve dargınlıkların yerini barış ve hoşgörüye bıraktığını, birlik ve beraberliğin devamı için öneminin büyük olduğunu belirtti.

Ünal mesajında, "Bayramlar insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut veren, birlik ve beraberliği sağlayan özel günlerdir. İnsan sevgisi ve barışı vurgulayan değerli düşünürleri çıkarmış uygarlıklar beşiği Anadolu’da yaşayan bizler; Bayramların anlam ve önemini bir kez daha hatırlattığı, barış, kardeşlik, sevgi, yardımlaşma ve dayanışma, paylaşma gibi değerleri yaşam biçimi olarak benimseyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olması temennisiyle; başta Şehit ailelerimiz, gazilerimiz olmak üzere herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyor, dostluk ve sevginin hakim olduğu bir dünyada sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.