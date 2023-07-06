Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Esentepe Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Toplumun tüm kesimleriyle sık sık bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinleyerek, devam eden ve hayata geçirecekleri projeler hakkında istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahallelerde esnaf buluşmalarını sürdürüyor. Gittiği mahallelerde işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya gelen Savran, son olarak Esentepe Mahallesi’ndeydi.

Savran, esnaflarla birlikte kahvaltı yaptı. Talep ve önerilerini dinlediği esnaflarla bir süre sohbet eden Savran, esnaflara Nevşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.