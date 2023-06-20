Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sağanak yağışlar sonrasında yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ve çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sağanak yağış ile birlikte Su Kanalizasyon Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmalarına katıldı. Başkan Savran Lale Sanayi Sitesi’nde yaptığı açıklamada, sağanak yağışlarda yaşanan olumsuzları gidermek için ciddi tedbirler aldıklarını ve bunu gerçekleştirebilmek için zamana ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Son dönemde mevsim normallerinin üzerinde yağışla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Savran, “Bu yıl ülke genelinde olduğu gibi şehrimizde de gerçekten çok fazla yağış var. Kısa sürede çok fazla yağış olduğu için dönem dönem su baskınları yaşayabiliyoruz. Ekiplerimiz sürekli teyakkuzda. Vatandaşlarımızdan gelen yardım taleplerini değerlendirerek kısa sürede olay yerlerine intikal ediyoruz. Aşırı yağışlar sonrasında yaşanan olumsuzlukları gidermek için eksiklikleri tespit ettik. Bunla ilgili olarak gerek yağmur suyu drenaj gerekse de dere ıslah için 9 farklı noktada çalışmamız olacak. Çalışmalarımız ile birlikte sağanak yağışlarda şehrimizde benzer tabloların oluşmasını engelleyeceğiz. Biz en üst düzeyde alabileceğimiz her önlemi alacağız ve bu tür taşkınların yaşanmasını da önlemiş olacağız. 29 aylık belediye başkanlığım döneminde toplam 9 dere yatağının ıslahının planını yaptık. Bunlardan üçünü bitirdik, ikisine ise devam ediyoruz. Böylelikle dağlardan gelerek dere yataklarından taşan seli önlemiş olacağız. Yapılmasını planladığımız çalışmalar kısa sürede, birkaç gün içerisinde bitecek çalışmalar değil. O nedenle bir süreç gerekiyor. Bu arada da yağmurlar devam ediyor ve bu yüzden benzer görüntüler yaşanabiliyor. Bunu da ekiplerimizin kısa sürede müdahalesiyle bertaraf etmeye çalışıyoruz. Kalıcı çözüm için de yaz sonuna kadar beklememiz gerekecek.” dedi.