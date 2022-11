Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cumhurbaşkan’ı Recep Tayyip Erdoğan’a Selçuklu Çini Atölyesinde üretilen “Has Bey Darü’l Huffazı”nın çini tablosunu takdim etti.

Çeşitli açılış ve programlar için hafta sonunda Konya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanında gerçekleşen toplu açılış töreninden sonra Selçuklu Kongre Merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Başkan Pekyatırmacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millet Bahçesinde gerçekleşen Gençlik Buluşması’na da iştirak etti. Program öncesinde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Başkan Erdoğan’a Selçuklu Belediyesi Çini Atölyesinde üretilen ve Konya’nın simge eserlerinden olan “Has Bey Darü’l Huffazı”nın çini tablosunu takdim etti. Başkan Pekyatırmacı, takdim öncesinde eser hakkında Başkan Erdoğan’a bilgi verdi.

Hasbey Darü’l-Huffazı; "Günümüzde mescid olarak varlığını devam ettiren Has Bey Darü’l Huffazı, Karamanoğulları devrinde (1421 yılı) Hatıplı Has Beyoğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Sırçalı Medresenin karşısındaki ara sokağın içinde bulunan Has Bey Darü’l Huffazı, döneminde nice Kur’an Hafızı yetiştirerek İslam’a hizmet etmiş, bir mescit ve çifte hamamla birlikte ufak bir külliyedir. Kitabesinde “Darülhuffaz” yazmakta olup Kur’an Hafızlarının yetiştirildiği mekan anlamına gelmektedir. Hasbey Darü’l-Huffazı mimarisi, taş işlemeciliği ve mihrabindaki çini sanatıyla Ayasofya Camii’ni andırmakta olup bu haliyle Küçük Ayasofya Mescidi olarak nitelendirilmektedir. Kare planlı ve kubbeli tek bir hacimden ibaret olan eserin duvarı tuğla ile örülmüş, üç cephesi kalkerden yontulmuş, bloklarla giriş cephesinde süslemeli mermer levhalarla kaplaması mevcuttur. Yapıyı örten, tuğla örgülü kubbe, Türk üçgenlerinden oluşan yüksek bir kasnağa oturur. Dört kasnakta olmak üzere toplam altı adet ufak pencereden ışık alan iç mekanda, Selçuklu üslubunu yaşatan mozaik çini süslemeli mihrap bulunmaktadır."

Selçuklu Belediyesi Çini Atölyesinde üretilmiş olan bu eserde; Selçuklu tarzı geometrik motifler uygulanmış, Selçuklu mavisi esere görsel bir ihtişam katmıştır. Çalışmada çevrelenen dış detay ve mihrap ile bir kompozisyon oluşturulmuştur.