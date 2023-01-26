Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İnşallah ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuz çerçevesinde ilçemize kazandırdığımız yarı olimpik yüzme havuz ve kazandıracağımız diğer spor tesisleri ile ilçemizden daha çok başarılı sporcu yetiştireceğiz” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İnşallah ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuz çerçevesinde ilçemize kazandırdığımız yarı olimpik yüzme havuz ve kazandıracağımız diğer spor tesisleri ile ilçemizden daha çok başarılı sporcu yetiştireceğiz” dedi.

Samsun Amatör Spor Kulüpler U14 Klasman Ligi D Gurubu’nu namağlup lider tamamlayan Havza İlkkıvılcım Spor Kulübü U14 Futbol Takımı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret etti. Başkan Özdemir, oyuncuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise şampiyonluktan dolayı takım yöneticileri ve oyuncularını tebrik ederek, “Bizlerin amacı yarının büyükleri olan gençlerimize hizmet etmek. Bu amaç ile de spor kulüplerimize ve sportif faaliyetlere her zaman destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. İlçemizde sportif başarılar ardı ardına gelmekte. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde ilçemize kazandırdığımız yarı olimpik yüzme havuz ve kazandıracağımız diğer spor tesisleri ile ilçemizden daha çok başarılı sporcu yetiştireceğiz. Sizleri gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretin sonundan Kulüp Başkanı Yaşar Karacan, antrenörler Onur Gül ile Murat Ünsal ve takım oyuncuları tarafından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e üzerinde ismi yazılı olan forma ve takım armalı atkı hediye edildi.