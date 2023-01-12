TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 250 milyar liralık Hazine destekli kefalet karşılığı kredi destek paketinin, yüksek enflasyon sebebiyle kaynak sıkıntısı yaşayan iş dünyasına nefes aldırması için bankaların uygulamada engel oluşturmaması gerektiğini söyledi.

TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 250 milyar liralık Hazine destekli kefalet karşılığı kredi destek paketinin, yüksek enflasyon sebebiyle kaynak sıkıntısı yaşayan iş dünyasına nefes aldırması için bankaların uygulamada engel oluşturmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin Kredi Garanti Fonu desteklerine ilişkin İstanbul’da düzenlediği toplantıya katıldı. Çevikel, finansman destek paketinin etkili şekilde uygulanması noktasında bankaların sorumluluktan kaçınmaması gerektiğini dile getirdi.

“Teminat sıkıntısının aşılması önemli”

Üretime, istihdama ve ihracata katkıda bulunan iş dünyasının kredi engeline takılmaması adına etkin şekilde desteklenmesi gerektiğini kaydeden TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Kredi paketinin, işletmelerin finansmana erişim sıkıntılarının doruğa çıktığı bir dönemde hayata geçirilmesi, isabetli bir karardır. Alınan kararın özellikle, teminat sorunuyla karşı karşıya kalan KOBİ’lerin elini rahatlatmasını bekliyoruz. Bunun için ortaya konan yeni anlayışın, uygulamaya da sorunsuz şekilde yansıması şart. Başarılı sonuçlara vesile olmasını ümit ettiğimiz kararlar sonrası hem kamu bankalarına hem de özel bankalara kritik görevler düşüyor. Bankacılık sisteminin ne kadar sürede reaksiyon göstereceği ve kredilerin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı desteklemek için ne zaman kullandırılacağı büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“İlave paket limitlerine ihtiyaç olabilir”

Üzerindeki maliyet baskısı her geçen gün artan reel sektörün krediye ulaşımının hızlı ve kolay olması halinde ekonomiye sağladığı katma değerin artacağını da belirten Çevikel, “25 milyar lira kefalet limitine haiz EYT Destek Paketi ile 35 milyar lira limitine haiz İhracat Destek Paketi, özellikle KOBİ’ler açısından faydalı sonuçları beraberinde getirebilir. Ancak bankaların yeni döneme uyumu ile ilgili muhtemel aksamalar, yatırımları frenleyecektir. Merkezi sistemle kredilerin amaç dışı kullanımının engellenmesinin hedeflenmesini ise değerli buluyoruz. Paketten yararlanacakların bu süreçte istihdamı azaltmama yönünde taahhütte bulunması da istihdam için olumlu. Yine kadın girişimciler, dijital dönüşüm ve teknoloji gibi 14 başlık altında toplanan pakette bölgesel kalkınmayı teşvik eden şirketlere 1 milyar lira gibi para ayrılması da çok önemli. Ucuz TL kredinin yatırıma, istihdama, ihracata ve cari fazlaya katkı sağlayacak şekilde hareket etmesi gerekli. Makroekonomik göstergeler ve piyasaların işleyişi göz önünde bulundurularak önümüzdeki süreçte ilave paket limitleri ile işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.