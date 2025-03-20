Osmaniye Belediyesi tarafından Korkut Ata Üniversitesi’nde düzenlenen iftar programında bir araya gelen yüzlerce üniversite öğrencisi hep birlikte iftar yaptı. İftar saati öncesi Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ile birlikte öğrencilere "Hayırlı İftarlar" dileklerinde bulunan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte "Osmaniye’de Ramazan Bir Başka Güzel" sloganıyla Osmaniye Belediyesi tarafından başlatılan iftar programlarına bir yenisi daha eklendi. Birlik, beraberlik ve dayanışma duygusuyla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde düzenlenen iftar programında yüzlerce üniversite öğrencisi iftar sofrasında bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve üniversite öğrencilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen iftar programında Osmaniye Belediyesi Aşevi’nde usta eller tarafından hazırlanan yemekler öğrencilere ikram edildi. Yoğun katılımın sağlandığı programda iftar saati öncesinde Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ile birlikte masaları tek tek gezerek öğrencilere "Hayırlı İftarlar" dileklerinde bulunan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, öğrencilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

İftar öncesinde öğrencilere seslenen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Ankara’da Osmaniyeli öğrenci kardeşlerimizle iftar yaptık. Akabinde İstanbul’da okuyan Osmaniyeli kardeşlerimizle iftar yaptık. Bugünde Osmaniye Korkut Ata Üniversitemizin siz değerli öğrencileriyle iftar açıyoruz. Allah kabul etsin. Sizlere derslerinizde başarılar diliyoruz. Şimdiden yaklaşmakta olan bayramınızı da tebrik ediyoruz. Hepinize afiyet olsun" diye konuştu.