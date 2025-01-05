10 Ocak’ta yapılacak olan 8. Denizli Olağan kongresinde tek adayla secime gidecek olan Ak Parti Teşkilatı düzenlediği Denizli geneli teşkilat toplantısında Muhammed Subaşıoğlu’nun adaylığını açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör’ün tekrardan İl Başkanlığına aday olmayacağını açıklaması üzerine Ak Parti Genel merkezinden alınan kararla yerine Olağan Kongrede Muhammed Subaşıoğlu’nun aday gösterileceği kararı açıklandı. Denizli İl Başkanlığının Denizli geneli teşkilatlarla düzenlediği toplantıda 10 Ocak’ta yapılacak olan Olağan kongrede Subaşıoğlu’nun adaylığı duyuruldu.

Başkan Güngör, Muhammet Subaşıoğlu’nu İl Başkanlığı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada; “Muhammet Subaşıoğlu Başkanımıza bu güzel, onurlu ve aynı zamanda sorumluluğu ağır bu görevde kendisine başarılar diliyorum. Biz kendisiyle de siyaset arenasında yol arkadaşlığı yapmış iki kardeşiz. Muhammed Başkanımızın 2014 yılında Merkezefendi Belediyesi Başkanlığı zamanında ben de yanında meclis üyesiydim, beraber çalıştık. Muhammed Başkanımızın Merkezefendi Belediyesinde başarılı çalışmaları vardır. Başkanımız çalışkan, zeki ve günde belki 12 13 saatten fazla çalışan a uyuyan kişiliğe sahipti. İnşallah artık çalışmalarını il başkanlığında yapacak. Başkanımız zaten önceden gelen tecrübeye sahip İl Teşkilatında kurucu olarak görev aldı. Bizim partimizde asla ama asla hesaplaşmaya yer yoktur. Bizde helalleşme vardır. Biz ilk göreve geldiğimizde ifade ettiğimiz ve aday olmayacağımızı duyurduğumuzda da ifade ettiğimiz gibi bu makamların hep geçici olduğunu, bu makamın bize millete hizmet etmek için bir fırsat olduğunu ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın, bir Cumhurbaşkanlığı secimi sonra tekrar bir Cumhurbaşkanlığı secimi ve bir yerel seçim olmak üzere 4 yıldan bu yana bize güvendi. Bazı seçimlerde sevindik bazı, seçimlerde üzüldük. Üzüldüğümüz bu en son secimde üzüntümüz bizi tabi ki umutsuzluğa düşürmedi. Benden sonra bayrağı devir alacak Muhammed başkanımla birlikte bizler her zaman tekrar göreve hazır olacağız. Sayın cumhurbaşkanımız bizim İl kongremize katılacak. Cumhurbaşkanımızı 10 Ocak Cuma günü saat 14.00 da Dokuzkavaklar Mahallesi Hasan Güngör Kapalı Spor Salonunda ağırlamanın heyecanını da bizler şimdiden yaşıyoruz. Bizle Cumhurbaşkanımızın katılacağı bu kongreye coşkuyla onu karşılamak için çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geçmiş zamanlarda beraber Merkezefendi halkına hizmet ettiklerini ve yeni kurulan belediyenin zorluklarını Yücel Güngör ile birlikte aştıklarını belirten Muhammed Subaşıoğlu yaptığı açıklamada; “Yücel Başkanımdan bu bayrağı devir almaktan ayrıca mutluyum. Çünkü abi kardeş arasında bir bayrak değişimi olarak görüyorum. Yücel Başkanım 2020 yılından bu yana Denizli İl Başkanlığı görevini anlının akıyla, layıkıyla, emeğiyle, heyecanıyla ve dürüstlükle yapmıştır. Arkasında hiçbir yanlış bırakmadan inşallah bu kongrede bir bayrak değişimi olacak. Ben kendisine verdiği emeklerden ve mücadeleden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın hem eşi, hem çocukları büyük fedakarlıklar yaptılar. Bu işler kolay değil. 1 milyon nüfusu aşan Denizli’mizde İl Başkanı olmak herkesin doğrudan ulaşabildiği, muhatap olabildiği, herkesin talepte buluna bildiği ve herkesin de problemine çözüm arayan önemli bir makam. Yücel Başkanım bu teşkilata hakkını helal etsin bu görev için ailesinden çocuklarından uzak kaldı görevi için işinden, zamanından fedakarlık yaptı. Yücel Başkanımız verdiği mücadelelerle Denizli Teşkilatını Çok güzel yerlere getirdi. Ben görevi sıfır noktasından devir almıyorum. Ben Yücel Başkanımızdan bu görevi önemli bir başarı seviyesin olduğu yerden devir alıyorum. Bunun için bugüne kadar yaptığı bütün çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.