Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte bir mesaj yayımlayarak, öğrencilere ve velilere tatil dönemiyle ilgili iyi dileklerde bulundu.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, öğrencilerin başarılarının artarak devam etmesini dileyerek, tatil süresince dinlenmeleri ve yeni döneme daha azimle hazırlanmaları gerektiğini belirtti. Mesajında, eğitim hayatındaki başarılı performanslarından dolayı öğrencileri tebrik eden Başkan Doğan, "Başarılı bir dönemin ardından, öğrencilerimiz şimdi biraz dinlenme ve yenilenme fırsatı bulacak. Yarıyıl tatilini en verimli şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum. Tatil, sadece dinlenmek için değil, aynı zamanda yeni şeyler öğrenmek ve farklı etkinliklere katılmak için de bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan, ayrıca velilere de seslenerek, "Çocuklarımızın eğitim hayatında en önemli rolü üstlenen değerli velilerimiz, onların gelişim süreçlerinde gösterdiğiniz özveri ve gayret için teşekkür ederim. Bu tatil döneminde de çocuklarımıza rehberlik ederek, hem eğitimlerine hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Doğan, Nizip Belediyesi olarak eğitimin her zaman destekçisi olduklarını belirterek tatil süresince belediye olarak çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyeceklerini duyurdu. Ali Doğan, mesajının sonunda tüm öğrencilere iyi tatiller dileyerek, yeni eğitim dönemine güçlü bir şekilde başlamalarını temenni etti.