Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentte yaşayan Tip1 diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı hediye etti.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kentte yaşayan Tip1 diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazı hediye etti. Bingöl Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen törene, Başkanı Erdal Arıkan’ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Veysel Tosun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Bingöl Tip-1 Diyabetli Aileler Grubu Sorumlusu Gökhan Butasın ve aileler katıldı.

Başkan Arıkan, “Gülün dikeninden sakındığımız, göz bebeğimiz çocuklarımızı acı veren iğnelerden kurtarmak için evlatlarımızın ailelerine destek oluyoruz. Bingöl Belediyesi olarak dezavantajlı kesimlere destek olmak, yaşamlarını kolaylaştırmak için her daim elimizden gelenin fazlasını yapmayı görev ediniyoruz” dedi.

Dezavantajlı vatandaşlara desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Arıkan, “Görev sürecimiz boyunca, engelli kardeşlerimize, geleceğini şekillendiren öğrenci kardeşlerimize, ev ekonomisine katkıda bulunmak, kendi ayakları üzerinde durmayı hedef edinen girişimci kadınlarımıza, spor kulüplerine, sivil toplum kuruluşlarımıza destek olmayı şiar edindik. Bugüne kadar birçok alanda düzenlenen etkinliklerin ya paydaşı olduk ya da destekçisi olduk. Bingöl Belediyesi olarak fiziki yatırımların yanı sıra beşeri yatırımlara da ziyadesiyle önem veriyoruz. Bir yandan şehrimizin geleceğini planlarken, bir yandan özellikle dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal ve kültürel hayata katılımlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda bugün de şekerden tatlı evlatlarımızın yüzünü güldürmek için sensörlü glikoz ölçüm cihazı hediye ediyoruz”