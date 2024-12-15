Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, hafta sonu mesaisinde ilçenin önemli alışveriş noktalarından biri olan Çakırbeyli Köylü ve Üretici Pazarı’nı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Arıcı, alışveriş için pazara gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Arıcı, pazar esnafının taleplerini dinleyerek ihtiyaçları yerinde tespit ederken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Koçarlı’nın gelişimi için esnafın ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Arıcı, üretici pazarlarının ilçenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ziyaret esnasında vatandaşlarla sohbet eden Arıcı, “Koçarlı halkının bize duyduğu güven ve destekle, hizmetlerimizi en iyi şekilde sürdürmek için çalışıyoruz” dedi.