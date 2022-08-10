Samsun’un Kavak İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçe halkına konutlarını yalıtım yaptırarak kışa hazırlamaları çağrısında bulunarak, "Kışı sert geçen ilçemizde yapacağımız bu çalışma ile hem bütçemize hem de ülkemize önemli bir fayda sağlamış oluruz” dedi.

Samsun’un Kavak İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçe halkına konutlarını yalıtım yaptırarak kışa hazırlamaları çağrısında bulunarak, "Kışı sert geçen ilçemizde yapacağımız bu çalışma ile hem bütçemize hem de ülkemize önemli bir fayda sağlamış oluruz” dedi.

Kış mevsimi öncesi artan enerji maliyetlerini de hatırlatarak vatandaşları mümkün olduğunca tasarrufa yönelmeleri konusunda uyaran Başkan Sarıcaoğlu, “Kavak’ta yaklaşık 8 bin dolayında konut var. Bizler bu konutlarımızda yapacağımız ısı yalıtımları ile hem aile bütçemize katkı sağlarız hem de enerji tasarrufu ile ülkemize önemli bir katkı sunmuş oluruz” diye konuştu.

Bir önceki sene Kavak’ta çok şiddetli bir kış mevsimi yaşandığını hatırlatarak ilçe merkezinde bile kar kalınlığının yer yer bir metreyi aşan bölgeler olduğuna dikkat çeken Sarıcaoğlu, ülke enerjisinin verimli kullanılması konusunda herkese büyük görev düştüğünü kaydetti. Bu yıl savaş nedeniyle Rusya’nın doğalgaz sevkiyatını azaltması ile Avrupa ülkelerinin de enerji verimliliği çalışmalarına odaklandıklarına işaret eden Sarıcaoğlu, Türkiye’nin de enerji verimliliği alanındaki çalışmalarını artırdığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın aldığı bir takım önlemler ile enerji verimliliğini sağlamaya çalıştığını anlatan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, bakanlığın, artan enerji fiyatları ve talebe karşı ilk olarak konutlara yalıtım kredisi vermeye başladığını hatırlatarak, “Bakanlığımız konutlarda ısı yalıtımının sağlanması için daire başına 50 bin TL’ye kadar 60 ay vadeli, aylık yüzde 0.99 faizle krediyi vatandaşın kullanımına sundu. Devletimiz bu yolla üç yılda en az 900 bin dairenin yalıtımını sağlayarak 2024 sonuna dek konutlarda yaklaşık 1 milyar m3 doğal gaz eşdeğeri tasarruf hedefliyor. Devletimizin bu projesine bizlerde Kavak olarak destek verebiliriz. Bunun için ilçemizde bulunan tüm konut sahiplerine yaklaşan kış öncesi binalarına yalıtım yapmalarını öneriyoruz. Böylece hemşehrilerimiz kışı sert geçen ilçemizde hem soğuktan etkilenmeyecek, hem de daha az fatura ödeyerek bütçelerine ciddi bir katkı sağlamış olacaklar” şeklinde konuştu.