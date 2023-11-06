Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Cumhuriyetin 100. yılını kutlama töreninde gösterdikleri özel gayret için belediye personeline birer maaş ikramiye verdi.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştirilen programlarda özel gayret gösteren personeli unutmadı. Albayrak, belediye çalışanların hepsine birer maaş ikramiye verdiklerini açıkladı.

Belediye çalışanlarının hizmette önemli bir görev üstlendiğini söyleyen Albayrak, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu özel dönemde, Halfeti Belediyesi olarak siz değerli çalışanlarımıza birer maaş ikramiye vermekten gurur duyuyoruz. Sizlerin özverili çalışmalarınız ve katkılarınız, belediyemizin başarısının temel taşlarından birini oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılını birlikte kutlama fırsatını yakaladık. Bu tarihi anı daha da özel kılmak için, sizlere olan minnettarlığımızı bu ikramiye ile ifade etmek istedik. Sizlerin azimli çalışmaları ve fedakarlıklarınız, ilçemizin gelişimine katkı sağlamış ve hizmetlerimizin kalitesini yükseltmiştir. Sizlere verilen bu ikramiye, Cumhuriyetimizin 100. yılına olan sevgi ve bağlılığımızın bir ifadesi olarak kabul edilmelidir. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Halfeti Belediyesi ailesi olarak, sizlere teşekkür eder, çalışmalarınızın devamını dileriz” diye konuştu.