Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Trabzon Muhtarlar Federasyonu’nu ziyaret ederek Başkanvekili Muhittin Eyüboğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Muhtarları her zaman yol arkadaşları olarak gördüklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Dört buçuk yıldır muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek sorunların çözümü noktasında istişare içerisinde çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bugünkü programını muhtarlara ayırdı. Trabzon Muhtarlar Federasyonu’nu ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, muhtarlarla buluştu. Başkan Zorluoğlu’na ziyareti sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Başkanvekili Atilla Ataman, Başkan Danışmanı Nalan Karlankuş, Muhtarlık Dairesi Başkanı Ali Kemal Bektaş ve daire amirleri eşlik etti.

Başkan Zorluoğlu’nu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanvekili Muhittin Eyüboğlu, “Sizleri burada görmekten son derece bahtiyarız. Ayağınıza, gönlünüze sağlık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte etle tırnak gibiyiz. Birlikte daha güzel işler yapacağımızı ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 5 yıldır mahalle muhtarlarıyla iş birliği halinde çalıştıklarını dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Trabzon’da 700’ün üzerinde mahallemiz var. Geçen sürede mahalle muhtarlarımızla bazen toplu olarak bazen gruplar halinde bazen de bireysel olarak görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini elimizden geldiği kadarıyla olumlu olarak değerlendirmek için mücadele ediyoruz. Kırsal mahallelerimizin daha çok altyapı meselesi var. Kanalizasyon, elektrik, kısmen doğal gaz talep ediliyor. İlçe merkezlerindeki sorunlar kırsala göre biraz daha farklı. Elimizden geldiğince belediye imkânlarıyla kırsala da merkezlere de dokunmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ülke olarak hep birlikte zor bir dönemden geçildiğini de vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “2019 seçimlerinin hemen akabinde bir pandemi yaşadık. Şu an unutulsa da maskelerle sokağa çıktığımız, iş yerlerinin kapatıldığı, çok yakınlarımızı kaybettiğimiz çok zor iki sene geçirdik. Bu durum ekonomik olarak özel sektörü olduğu gibi kurumları da etkiledi. Üretim zinciri hala pandemi öncesine dönebilmiş değil. Bu durum yerelde bizim bütçelerimizi de etkiledi. Sonrasında 11 ilimizde meydana gelen hepimizi derinden sarsan deprem felaketi yaşadık. Devletimiz kaynakların büyük bölümünü deprem bölgesine aktarıyor. Çünkü orayı ayağa kaldırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Altyapı projesinin yüzde 90’ı tamamlandı

Zor süreçlere rağmen Büyükşehir Belediyesinin çok önemli yatırımlara imza attığını belirten Başkan Zorluoğlu, “Geride bıraktığımız dört buçuk yıllık dönemde Ortahisar başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemizin çok önemli yatırımları oldu. Bu yatırımların başında altyapı yatırımları geliyor. Bu şehrin çok uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak altyapı hamlesi, Ortahisar bölgesi için tamamlanmak üzere. Şu ana kadar Ortahisar’da yaptığımız altyapı çalışmalarında 450 kilometre civarında içme suyu hattı değiştirdik. Buna ilave olarak kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz hatları ve telekomünikasyon altyapısı ile birlikte çok önemli bir projeydi. Seçimin hemen akabinde bu işe başladığımız için ikinci seçime giderken çok da fazla bir işimiz kalmadı. Ortahisar’da toplamda 26 kilometre çalışmamız kaldı. Yüzde 90’ını tamamladık. Bununla birlikte üstyapıyı da elden geçirdik. Mahallelerimizdeki kaldırım, yol ve aydınlatma çalışmalarımız beğeni kazandı” dedi.

Hayata geçirilen diğer projelerle ilgili de muhtarları kısaca bilgilendiren Başkan Zorluoğlu, “Hemşehrilerimiz uzun yıllar mevcut otogardan şikâyetçiydi. Şehre yakışmayan bir görüntüye sahipti. Yeni otogarda çalışmaları tamamladık. Kısa süre içerisinde açılışını yapacağız. Yine Trabzon’da bir ilk olarak Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi ile Sporcu Performans ve Yetenek Merkezi’nin açılışını yaptık. Bilim Merkezi ve Planetaryum’u önümüzdeki günlerde açacağız ve öğrencilerimizi ağırlayacağız. Önce Yalıncak Plajı ve ardından da Ganita Sahil Düzenleme Projesi ile halkımızı yeniden denizle buluşturduk. Kadınlar Halini tarihi dokusuna uygun olarak yeniledik. Pazarkapı Camisi’nin etrafını düzenleyerek orada yeni bir meydan oluşturuyoruz. Bunlar projelerimizin sadece bir kısmı. Bugün sizin gününüz, bu nedenle daha çok sizleri dinleyelim” şeklinde konuştu.