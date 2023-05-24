Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) başarı elde eden üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Gençleri tebrik eden Başkan Zorluoğlu, “Başarılarınız göğsümüzü kabartıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası çalışmalarınızda yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Çocukların ve gençlerin icat çıkarmasını istiyoruz” diyerek bölgeye ve Trabzon’a bir ilk olarak Bilim Merkezi ve Planetaryum’u kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TEKONFEST’te başarı elde eden üniversiteli gençlerle bir araya geldi. KTÜ ve Trabzon Üniversitesinde eğitim gören 50 gençle buluşan Başkan Zorluoğlu’na program sırasında Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir, Kent A.Ş. Genel Müdürü Emre Gülsever ve daire başkanları eşlik etti.

Türkiye’nin en önemli festivali olan ve dünyada ses getiren Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde başarı elde eden gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Zorluoğlu, “Uluslararası ve ulusal yarışmalarda çok sayıda önemli derece elde etmenizden dolayı sizi tekrar tebrik ediyorum. Başarılarınız karşısında bizim de göğsümüz kabarıyor. Elbette belli bir aşama katedildi. Trabzon’un bu alanda daha da yukarılara çıkabilmesi için daha organize, daha stratejik adımlar atmak gerekir. Bunun için de kendi aranızda daha sağlam bir iletişim kurmalısınız. İletişimi güçlendirmek için ortak platform oluşturulması gerekir. Çünkü birbirinizden de öğreneceğiniz çok şey olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyemiz bunu sağlayabilir” diye konuştu.

Gençlerin çalışmalarını yürüteceği alan sorunu olduğunu da belirten Başkan Zorluoğlu, “KTÜ’ye geldiğimizde mevcut alanı gördüm ama kış şartlarında orası nasıl kullanılıyor doğrusu bilmiyorum. Hocalarımız mekân ihtiyacı olduğundan bahsetti. Büyükşehir Belediyesi olarak temmuz ayında bölgede örneği olamayan Bilim Merkezi ve Planetaryumu hizmete almış olacağız. İşletmesini Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfıyla yani BAYKAR grubuyla beraber yapacağız. Onların uzmanlarını da buraya getireceğiz. Merkezimizde bir ekip kuracağız ve özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize dönük atölyelerde çok önemli çalışmalar yapılabileceğini değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak gurur duydukları çalışmalara destek vermeye ve gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Sizlerle daha yakın olmak istiyoruz. Kurumsal anlamda beraber çalışmak isteriz. Bahsettiğiniz merkezin çok daha fonksiyonel, çok daha yoğun kullanılan bir merkez haline gelmesi için üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Bu konuda bir problem yok ama takımlar bazında ulusal ve uluslararası alanlardaki çalışmalarınıza maddi ve manevi destek vermemiz için arkadaşlarımızla lütfen daha yakın bir irtibat kurun. Çalışmalarınızda başarılar diliyor, inşallah yarışmalarda ödülleri de toplayarak Trabzon’a getirmenizi temenni ediyorum” dedi.