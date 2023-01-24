Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Paris61 Trabzon Derneği tarafından düzenlenen dayanışma gecesine katıldı. Hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Zorluoğlu, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Paris61 Trabzon Derneği ve Almanya’daki vatandaşlar tarafından bağışlanan akülü engelli araçlarının Şubat ayı içerisinde Trabzon’da dağıtılacağının müjdesini verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Paris61 Trabzon Derneği tarafından düzenlenen dayanışma gecesine katıldı. Hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Zorluoğlu, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Paris61 Trabzon Derneği ve Almanya’daki vatandaşlar tarafından bağışlanan akülü engelli araçlarının Şubat ayı içerisinde Trabzon’da dağıtılacağının müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Fransa’nın Paris şehrinde bulunan Paris61 Trabzon Derneği tarafından gerçekleştirilen “Hepimiz Bir Engelli Adayıyız” temalı dayanışma gecesine katıldı. Başkan Zorluoğlu’nun büyük ilgi gördüğü etkinliğe; Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe, Garges-ls-Gonesse Belediye Başkanı Benoît Jimenez, hemşehri derneklerinin başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Paris’te bulunan hemşehrileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Çok anlamlı bir gecede bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Paris61 Trabzon Derneği tarafından bağışlanan 90 adet akülü engelli aracını ve Almanya’daki hemşehrilerimizden temin edilen akülü araçları Trabzon’daki ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaştıracağız. Paris61 Trabzon Dernek Başkanı Avni Bey’e, yönetim kuruluna ve desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Paris61 Trabzon Dernek Başkanı Avni Başkan ise Başkan Zorluoğlu’nun davetlerine icabet etmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini söyledi.

Başkan Zorluoğlu, Fransa temasları çerçevesinde Paris Büyükelçisi Ali Onaner’i de makamında ziyaret ederek kendisine Trabzonspor forması hediye etti.

Başkan Zorluoğlu, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Çelebi ile Fransa’da yapımı devam eden Küba Montfermeil Camii inşaatını inceledi. Öte yandan, Uluslararası Demokratlar Birliği Paris Bölge Başkanlığını da ziyaret eden Zorluoğlu, Avrupa’da yaşayan Türklerin karşılaştığı sorunları ve talepleri dinledi.