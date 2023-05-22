Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası’nı ziyaret etti.

Trabzon’un ulaşımla ilgili projelerini hayata geçirirken şoför esnafıyla istişareye önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası’na ziyarette bulundu. Başkan Ömer Hakan Usta, yönetim kurulu üyeleri, durak başkanları ve şoför esnafı tarafından karşılanan Başkan Zorluoğlu’na ziyareti sırasında Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir ve daire başkanları eşlik etti.

Haftaya şoför esnafıyla kahvaltı ederek başlayan Başkan Zorluoğlu, sorulan sorular üzerine yürütülen çalışmaların bir kısmıyla ilgili bilgi verdi. Göreve geldiği 4 yıl içerisinde Trabzon’da bir değişim dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Hizmetlerimiz devam ediyor. Özellikle altyapı ondan sonra da üstyapı çalışmaları tamamlandıkça şehirdeki değişim ve dönüşüm net olarak ortaya çıkıyor. Gerek hemşehrilerimiz gerekse de dışarıdan gelen misafirlerimiz değişimi ve dönüşümü beğendiklerini ifade ediyorlar. Çalışmalarımızın karşılığında bu güzel sözleri duymak tüm yorgunluğumuzu alıyor” diye konuştu.

Ortahisar’da başlatılan altyapı projesini en önemli işlerden birisi olarak gördüğünü de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “İçme suyu altyapısı ömrünü fazlasıyla tamamlamıştı. Ortahisar’ın merkezdeki içme suyu meselesini büyük oranda çözdük. Kısmen çeperlerde, Çukurçayır’ın, Kaymaklı’nın orada çalışıyoruz. Altyapıyı tamamladıkça üstyapıyı da yeniliyoruz. Epey bir cadde düzenlemesi yaptık. Uzunsokak, Maraş, Kunduracılar, Gazipaşa, İskele caddeleri ile Beşirli, Kalkınma, Karşıyaka, Konaklar, Pelitli mahallelerinde altyapısı tamamlanan kısımların üstyapısını bitirdik. Kalanını da bu sene sonuna kadar bitirip Trabzon’un uzun yıllar altyapı meselesi ile ilgili sorun yaşamamasını sağlamış olacağız. Sadece içme suyu değil, kanalizasyon, yağmur suyu, telekomünikasyon hatları ve doğal gazı da projenin içine katarak aynı anda yeniledik. Bu hem vatandaş hem de bizim için epey zahmetli bir iş oldu. Fakat kamudan gelen birisi olarak altyapısını yapmadan üstyapıya yapılacak her bir kuruş yatırımın israf olacağını düşündüm ve pandemi zamanında çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Çok güzel caddelerimiz oldu, olmaya da devam edecek” dedi.

"Yeni Otogar Temmuz ayında hizmete girecek"

Trabzon gibi bir büyükşehrin Ulaşım Master Planı olmamasını çok büyük eksiklik olarak gördüklerini de belirten Başkan Zorluoğlu, “Hemen Ulaşım Master Planı’nı yaptık. Önemli bir hamleydi. Otogar kötü şartlarda hizmet veriyordu. Şimdi otogarımız simge yapı niteliğinde çok güzel oldu. Haziran sonu itibarıyla bütünüyle tamamlanmış olacak. Yeni otogarı temmuz ayı içerisinde törenle hizmete alacağız” şeklinde konuştu.

Çömlekçi ile ilgili büyük gayret gösterdiklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Geldiğimizde kamulaştırma süreci daha başındaydı. Yıkımlar yapılmamıştı. Bütün o yıkımları tamamladık. 1. etabın ihalesi yapıldı iş başladı. Geçtiğimiz günlerde 2. etabın ihalesi yapıldı. Orayı da Trabzon’a kazandırıyoruz. Yine Meydan İskenderpaşa otoparkı da haziran sonunda tamamlanacak. Çömlekçi’den de oraya giriş verdik. İnşallah orası da yakın zamanda tamamlanacak. Yine Moloz’daki alanda doğu ve batıdan gelecek dolmuşlar için uygun peronlar, turizme hizmet eden büyük otobüslerin gelip park edebileceği alanlar oluşturuyoruz. Caminin önünde güzel bir Osmanlı bahçesi, onun önünde kullanışlı alanlar oluşturuyoruz. Orası aynı zamanda ekolojik köprüyle Ganita’ya bağlanacak. Ve hakikaten çok keyifli hem fonksiyonel anlamda birçok hizmete imkân verecek hem de vatandaşımızım her şeyi içerisinde bulacağı bir ticaret alanına dönüşüyor. Moloz bölgesinde epey bir çalışma yaptık. Oranın o eski keşmekeş hali kalmadı. Yolları, kaldırımları, yeşiliyle ve çiçeğiyle düzenleme çalışması yaptık. Boztepe’de askeri alanların 7 dönümlük kısmı için geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı ile protokol imzaladık. İnşallah orayı da kısa zamanda çok daha cazip, insanların kolaylıkla ziyaret edeceği bir yer haline getireceğiz. Oradaki temel problem olan otopark sorununu da hayata geçireceğimiz projeyle çözeceğiz. Şehrin aydınlatılmasından çevre düzenlemesine kadar çalışmalarımız devam edecek.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Trabzon Milletvekili Adil Karaismaioğlu’nun gelişiyle daha da güçlendiklerini vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Sayın Bakanımız Trabzon için çok önemli projeler açıkladı. Zigana Tüneli açıldı ve muhteşem bir yer oldu. Güney Çevre Yolu çok konuşulan bir konuydu. Temelini attık, çalışma devam ediyor. Hafif Raylı Sistem ile ilgili daha da güçlendik. Şehrin ulaşımında çok büyük etki yapacak Hafif Raylı Sistemi sizlerle değerlendirip, şoför esnafımızın da içerisinde olacağı bir yöntemle gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Şehrimize yakışan bir proje olacak” dedi.

Başkan Zorluoğlu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta ise, “Sayın Başkanımızla çok önemli çalışmalara birlikte imza attık. Dolmuş modernizasyonu, Ulaşım Master Planı ve daha birçok konuda bizlerin görüşlerine önem verdi, istişare etti. Kendisinin de söylediği gibi zaman zaman küçük kırgınlıklarımız olsa da Trabzon için el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Bizlerin her zaman yanında olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.