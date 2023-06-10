Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyespor’un çeşitli branşlardaki şampiyon sporcularını ağırladı.

Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası, Gençler Okullararası Türkiye Yarı Finalleri, Gençler Okullararası Türkiye Şampiyonası, Bulgaristan Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Okullararası Küçükler Yarı Finalleri, Üniversiteler Türkiye Taekwondo Şampiyonası ve Yıldızlar Okullararası Yarı Finallerinde 1.’lik, 2.’lik ve 3.lük elde eden 12 başarılı sporcu ve antrenörleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu makamında ziyaret etti. Belediyespor bünyesindeki spor branşlarını çeşitlendiren Başkan Zorluoğlu, elde ettikleri başarılar nedeniyle sporcularını tebrik etti.

Sporcuların elde ettikleri şampiyonluklar kadar eğitim hayatlarıyla da yakından ilgilenen Başkan Zorluoğlu, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) giren ve Yükseköğretim Geçiş Sınavı’na (YGS) girecek öğrencilerle özel olarak sohbet etti. LGS’ye giren sporcuların yaptıkları net sayısına kadar soran Başkan Zorluoğlu, aldığı cevaplardan memnun kaldı. YGS’ye girecek kız sporculara da “Kızlarımızın okuyup mesleklerini ellerine almalarını çok önemsiyorum. İnşallah sizler de hem iş hem de spor hayatınızda çok başarılı olacaksınız” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyespor sporcularının çeşitli branşlarda şampiyonluklar elde etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Trabzon’da sporun gelişmesi için özel gayret gösteriyoruz. 4 yıldır Büyükşehir Belediyespor bünyesinde varolan spor dallarını destekledik. Hentbol takımımız Süper Lig’e çıktı. Bireysel sporcularımıza da çok önem veriyoruz. Trabzon’da yetişen, başarılı olan ya da olması yüksek potansiyele sahip sporcularımızın kendi bünyemizde kalmasını sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Yine Türkiye’de 2.’sini Trabzon’da açtığımız Sporcu Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi başta olmak üzere spor projelerimizi birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Çeşitli branşlarda ülkemizde ve dünya genelinde elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartan sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Kendi değerlerimize sahip çıkmaya ve onlara kol kanat germeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Başkan Zorluoğlu ve sporcuların hatıra fotoğrası çektirmesinin ardından sona erdi.