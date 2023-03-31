Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ulaşım A.Ş. (TULAŞ) personeliyle iftarda bir araya geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, dün akşam Trabzon Ulaşım A.Ş. (TULAŞ) personeli ile iftarda buluştu. Personelin yoğun ilgi gösterdiği iftar programında Başkan Zorluoğlu’na TULAŞ Genel Müdürü Samet Ali Yıldız, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Metin Şahin ile daire amirleri eşlik etti.

İftardan sonra çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Zorluoğlu, Trabzon’da ulaşım konusunda önemli ölçüde mesafe kat ettiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım anlamında önemli çalışmalara imza attık. Önce Trabzon Ulaşım A.Ş.’yi kurduk. Pazarkapı’da teknolojik sistemlerle donattığımız çok modern bir Ulaşım Hizmet Binası inşa ettik. Otobüs filomuzu güçlendirdik ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Otobüslerimizi daha konforlu hale getiriyoruz. Bu bağlamda taşıdığımız yolcu kapasitesini de yüzde 70 artırarak kaliteyi ortaya koyduk. Şu anda tüm ilçelerimize toplu taşıma hizmeti veriyoruz. Burada asıl belirtmek istediğimiz kurumsal kapasitenin arttığını görmektir. Genç ve dinamik bir ekiple birlikte Trabzon’a toplu taşıma hizmeti veriyoruz. Ulaşımla ilgili şikayetler şu anda yok denecek kadar aza indirildi. İşte burada da kurumsal kapasitenin kalitesi ortaya çıkıyor. Bu nedenle özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.