Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Maçka Belediyesi’nin organize ettiği iftar programına katıldı. İftar öncesi Maçka esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Zorluoğlu’na Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, AK Parti Maçka İlçe Başkanı Sedat Kongur ve daire amirleri eşlik etti.

İftar programı öncesi konuşan Başkan Zorluoğlu, “Bizleri bugün burada bir araya getiren kıymetli belediye Başkanım Koray Koçhan’a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir ortam, gayet güzel bir iftar oldu. Mevla’m inşallah hepinizi sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan Bayramı’na da ulaştırır, kavuşturur. Elbette burada siyaset konuşacak değiliz. Siyaseti konuşma yeri burası değil. Ama bugün malumunuz, siyasi partiler, seçim dolayısıyla kendi listelerini yayınladılar. Hem Türkiye’de hem Trabzon’da listeler açıklandı. Ben şehrimiz için açıklanan milletvekili adaylarının inşallah hayırlı olmasını, onların hayırlı hizmetler vermesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tekraren bu iftarı organize eden Maçka Belediye Başkanı’mıza, ilçe başkanımıza ve bu iftara iştirak eden siz değerli esnaf kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Koçhan Başkan Zorluoğlu’na teşekkür etti

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise yaptığı konuşmada, “Her yıl geleneksel olarak yaptığımız iftar programımıza Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızın ilçemize yaptığı altyapı ve üstyapı çalışmalarından dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Maçka’mız son yıllarda turizmin parlayan yıldızıdır. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu çerçevede bize gerekli destekleri verdi, veriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Sümela’da çok büyük destekleri oldu” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na hediye takdim etti.