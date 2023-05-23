Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Artvin, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane hemşehri dernekleriyle buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileriyle yemekte bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Teşkilatı yöneticileri ve daire başkanlarının da katıldığı yemeğe; Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi, Giresunlular Derneği Başkanı Cemil Alparslan, Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Mürteza Eroğlu ve Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay ile dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

"Bu tür güzelliklerin sayısı daha da artacak"

Bölgenin tüm renklerini bir arada görmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “2019 yılında göreve geldiğimizde yönetim anlayışı olarak ‘Trabzon’u renklerini koruyarak geliştireceğiz’ demiştik. Renkten kastımız sadece bordo ya da mavi değildi, şehirdeki bütün renkleri kastetmiştik. Çok uzun yıllardır birbirimize güvenerek, severek, sayarak, huzur içerisinde bir arada yaşadığımız Gümüşhaneli, Bayburtlu, Artvinli, Giresunlu hemşehrilerimizi bu şehre değer katan ayrı ayrı renkler olarak gördük ve bu renkleri de muhafaza etmek istiyoruz” dedi.

Dernek üyelerine seslenen ve “Her zaman Trabzon’dan ve bölgeden yana oldunuz” diyen Başkan Zorluoğlu, “Allah hepinizden razı olsun. Biz de bu çerçevede şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için büyük bir uğraş içerisindeyiz. Yine yönetim anlayışımız gereği bu çalışmaları tek başımıza yapmıyoruz. Ortahisar’da yaptığımız bütün çalışmaları değerli Ortahisar Belediye Başkanımızla konuşuyoruz. Hiçbir sorun yaşamadan 4 senedir işlerimizi, kaynaklarımızı, çoğu zaman aklımızı da birleştirerek sizlerin görüşlerini de işin içine katarak bu şehre büyük bir değişim ve dönüşüm yaşatıyoruz. Bakın en son yukarıda Boztepe’de Ortahisar Belediyemiz muhteşem bir seyir terası, bir yürüyüş yolu çok güzel bir eser hizmet ortaya koydu. Biz de Boztepe’nin baktığı yer olan Ganita’da herkes için muhteşem bir Ganita-Faroz sahil düzenlemesi ortaya koyduk. Şehrimize hayırlı olsun. Bu tür güzelliklerin sayısı daha da artacak” ifadelerini kullandı.

Çok büyük projeler ortaya koyduklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Büyükşehir ve yerel yönetimler olarak şehrimize tüm gücümüzle hizmet etmeye devam ediyoruz. Trabzon’u gerçek anlamda Büyükşehir hüviyetine kavuşturacak önemli projeler hayata geçiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından Zigana Tüneli, Güney Çevre Yolu, Kanuni Bulvarı gibi çok güzel çalışmalar yapılıyor. Sağlık Bakanlığımız muhteşem bir şehir hastanesi inşa ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte şehrimizi hafif raylı sistemle tanıştırmaya özel gayret göstereceğiz. Büyükşehir Belediyesinin veya Ortahisar Belediyesinin Ankara’dan gelen bütçe payları bu projeleri yapmaya yetmez. İşte burada Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize verdiği değerden ve önemden faydalanıyoruz. Projelerin ekonomik değerleri milyarlarca liradır. Trabzon altyapısının bize maliyeti 2 milyar liranın üzerinde. Dolayısıyla çok büyük bütçeler. Bu projelerin finansmanı anlamında Kıymetli Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanlarımızdan ekonomik anlamda çok önemli destekler aldık. Tüm bunları göz önüne alınca mutlaka sandığa gidilmesi gerektiğini siz değerli hemşehrilerimin dikkatine sunmak istiyorum. Trabzon’la ilgili projelere her zaman büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.