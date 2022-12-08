Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Beşirli sahil şeridindeki dolgu alanına yapılacak olan Gülcemal Kentsel Tasarım Projesi sürerken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, projenin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Beşirli sahil şeridindeki dolgu alanına yapılacak olan Gülcemal Kentsel Tasarım Projesi sürerken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, projenin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Gülcemal Projesiyle alakalı tahkimat çalışmalarının bir bölümünü tamamladıklarını belirten Zorluoğlu, “Orası büyük bir iş, büyük bir proje. Faroz Balıkçı Barınağından Stadyuma kadar devam eden bir alan. Orada artık döküm için yer kalmadı gibi, dolgu çalışmasını bitiriyoruz. En batısından başlayarak bu alanda bir tahkimat çalışması başlattık. Batı kısmında bir bölümünü tamamladık. Daha önce oraya ulaşan derelerin menfezlerle denize ulaşması için çok büyük alt yapı çalışması da yapmıştık. Şimdi arkadaşlar kodları aldılar ve bir tesviye çalışması yürütüyorlar, bir taraftan da projesi hazırlanıyor. İnşallah yatırımcılar marifetiyle en batı kısmında artık faaliyete başlamak istiyoruz. Orada Faroz Balıkçı Barınağı ile proje alanının başladığı yere kadar doğal bir plaj oluştu. Yaklaşık 1 kilometre zaten fiilen insanlar tarafından kısmen kullanılıyor. Orayla da ilgili bir çalışmamız var. İnşallah bunların her biri 2024 seçimlerine kadar tamamlanır ve yeni bir alana şehrimiz kavuşmuş olur” dedi.