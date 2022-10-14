Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Güney Kore’nin Daejeon kentinde düzenlenen, dünyanın farklı bölgelerinden 240 bin kenti temsil eden en kapsamlı yerel ve bölgesel yönetim ağı olan UCLG’nin, Dünya Yerel ve Bölgesel Liderler Zirvesi-7. UCLG Kongresi’ne katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Güney Kore’nin Daejeon kentinde düzenlenen, dünyanın farklı bölgelerinden 240 bin kenti temsil eden en kapsamlı yerel ve bölgesel yönetim ağı olan UCLG’nin, Dünya Yerel ve Bölgesel Liderler Zirvesi-7. UCLG Kongresi’ne katıldı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Eş Başkanı olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kongrede yapılan seçimlerde UCLG Dünya Yönetim Kurulu Üyeliğine ve UCLG Dünya Konseyi Üyeliğine seçildi.

3 yılda bir düzenlenen dünyanın en kapsamlı yerel ve bölgesel ağı “Dünya Yerel ve Bölgesel Liderler Zirvesi’nin 7.’si bu yıl 10-14 Ekim tarihleri arasında Güney Kore’nin Daejeon kentinde Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol’un katılımıyla yapıldı. 4 gün süren kongre, bu yıl “Yerel ve Bölgesel Yönetimler Tek Bir Topluluk Olarak Engelleri Aşıyor” sloganıyla yerel liderleri, uluslararası aktörleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin organizasyonunda Türkiye’den Güney Kore’ye giden belediye başkanları; seçim sürecinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a destek verdiler. Seçim sonucunda Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanlığının 2023-2024 dönemine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay seçildi. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Eş Başkanı olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise UCLG Dünya Yönetim Kurulu Üyeliğine ve UCLG Dünya Konseyi Üyeliğine seçildi.

Dünya ölçeğinde barış, adalet ve dayanışma ikliminin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yerel ve bölgesel yönetimlerin bu anlamda çok önemli yönetim birimleri olduğuna vurgu yaptı. Dört gün boyunca kurulan ilişkilerin farklı projelerle daha da ileriye taşınması noktasında iş birliği çağrısında da bulunan Başkan Zorluoğlu, “Kongrede Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Beyefendi’yi tebrik ediyor, şahsımı UCLG Dünya Yönetim Kurulu Üyeliğine ve UCLG Dünya Konseyi Üyeliğine seçen tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.