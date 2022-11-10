Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaştığı kısa film yüreklere dokundu. Atatürk’ün temsili olarak zeybek oyunu ile canlandırıldığı film büyük beğeni topladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaştığı kısa film yüreklere dokundu. Atatürk’ün temsili olarak zeybek oyunu ile canlandırıldığı film büyük beğeni topladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından kısa film paylaştı. Çekimlerinin Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldığı kısa film bir kız çocuğunun “O bizim altın saçlı, mavi gözlü kahramanımız” sözleriyle başlarken, klipte Ege yöresine ait halk oyunu zeybek müziğinin kullanılması dikkat çekiyor. Çocukların Atatürk’e sevgi ve özlemini anlatan sözleriyle devam eden kısa filmde daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu sahneye çıkarak yöreye ait zeybek oyununu sergilemeye başlıyor.

Büyük beğeni topladı

Görsel bir şova dönüşen klipte sahnenin dumanlarla kaplanmasının ardından ortaya çıkan, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu Burak Ecmel Nayır’ın canlandırdığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün temsili zeybek oyunu ise izleyicileri kendisine hayran bırakıyor. Başkan Osman Zolan’ın paylaşımını yaptığı yüreklere dokunan kısa filmin finali ise, "Sevgi, saygı ve özlemle" yazısı ile tamamlanıyor. 9 Kasım gecesi Başkan Zolan’ın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaştığı kısa film vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

"Sevgi, saygı ve özlemle"

Başkan Zolan, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ahirete irtihalinin 84. Yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle andıklarını ifade ederek, “Bu güzel filmin hazırlanmasında katkı sunan Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, halk oyunları ve tiyatro ekibimiz ile emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canını ve kanını veren ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.