Denizli Büyükşehir Belediyesi 17. Uluslararası Halk Dansları Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Akvadi ve KYK Amfi Park’ta düzenlenen gösterilere katılan Başkan Zolan, tüm hemşerilerini 14 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festivalin gala programına davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali coşkuyla devam ediyor. Festival programı Akvadi Parkı ve Kınıklı Mahallesi’nde bulunan KYK Amfi Parkı’nda düzenlenen gösterilerle devam etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yanı sıra Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin de katıldığı gösterilere binlerce Denizlili akın ederek farklı ülkelerin sahnelediği dans gösterilerini izledi. Festival boyunca birçok güzelliğe şahitlik ettiklerini söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 17.’si düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin festivale yakışan bir final ile sona ereceğini söyledi.

Muhteşem bir final olacak

Etkinlikle başka ülke ve şehirlerin kültürlerini karşılıklı tanıma ve öğrenme imkanı yaşadıklarını belirten Başkan Osman Zolan, Ege Bölgesi’nin en büyük kongre ve kültür merkezi Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek gala programına tüm hemşehrilerini davet etti. Başkan Zolan, 14 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’de gerçekleşecek gala programının festivalin finaline yakışacak muhteşem bir gösteri olacağını ifade etti.