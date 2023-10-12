Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Yılın Başarı Hikayeleri temasıyla düzenlenen 12. Uluslararası Buhara Medya Ödül Töreni’nde “Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.

Türkiye genelinde yılın başarılı isimlerinin değerlendirilerek ödüllendirildiği 12. Uluslararası Buhara Medya Ödül Töreni Ankara’da gerçekleştirildi. Ödül törenine siyaset, medya, sanat ve iş dünyasından pek çok önemli isim katıldı. Yılın Başarı Hikayeleri temasıyla düzenlenen özel gecede, Yılın Valisi, Milletvekili, Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, İşadamı, Gazeteci, Sanatçı, Çevre Dostu, Barış Ödülü gibi birçok farklı kategoride ödüller verildi. Bu kapsamda Başkan Osman Zolan’ın altyapıdan üstyapıya, yeşil alanlardan ulaşıma, tarımdan teknolojiye, spordan sanata Denizli halkının tüm ihtiyaçlarına cevap veren icraatları ve Denizli’de gerçekleştirdiği proje ve çalışmalardan dolayı “Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldüğü açıklandı. Sahneye davet edilen Başkan Zolan ödülü Buhara Medya Ajans Başkanı Burçin Öztürk’ün elinden aldı.

“Acılar azalsın, güzellikler çoğalsın”

Başkan Osman Zolan burada yaptığı konuşmada, tükettiğinden daha fazlasını üreten, satın aldığından daha fazlasını satan, girişimci ve güler yüzlü insanların bulunduğu Denizli’den övgüyle bahsetti. Denizli’nin güzel ve üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Ben her birinizi Denizli’ye davet ediyorum. Tekstilin başkenti, turizmin çok üst seviyede olduğu, tarım ürünleri ile ülkemize ve dünyaya katkı sağlayan bir şehirdir Denizli. Bu ödülü bize layık gören Buhara Medya’ya ve sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep böyle güzel günlerde buluşalım. Acılar azalsın, güzellikler çoğalsın” ifadelerini kullandı.