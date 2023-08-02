Acıpayam ilçesini ziyaret eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe halkı için hayati öneme sahip olan Çeltek ve Hüsniye köprülerini inceledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir dizi program dahilinde Acıpayam ilçesini ziyaret etti. Burada 7 farklı mahallede vatandaş ve esnafla bir araya gelen Başkan Zolan, bütün dert ve sıkıntıları dinleyerek hepsine yakın zamanda çözüm kazandıracaklarını bildirdi. Başkan Zolan, ziyaretler sonrasında Büyükşehir Belediyesi’nin yenilediği Dalaman Çayı üzerindeki 46 metre uzunluğundaki Çeltek Köprüsü ve 66 metre uzunluğundaki Hüsniye Köprüsü’nü inceledi. Çameli - Acıpayam arası ulaşımı da sağlayan köprüler, vatandaşlar için adeta hayati bir önem taşıdığı tespit edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Suçatı Mahallesi’nde yaptığı konuşmada kentin 19 ilçesi 616 mahallesinde vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Suçatı Mahallesi’nde bölge için büyük öneme sahip iki köprü yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, yıkılmaya yüz tutan 2 köprüyü yeniden yaparak kullanıma açtıklarını belirtti. Güzel karşılama ve ev sahipliği için herkese teşekkür eden Başkan Zolan, “Bizlere her zaman destek veriyor, yanımızda oluyorsunuz. Allah yolumuzu açık eylesin, inşallah birçok güzellikler yapmayı da nasip etsin. Biz sizleri çok seviyoruz. İhtiyaçlarınızı karşılamak için de gece gündüz koşturmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik ruhuyla aşamayacağımız engel, ulaşamayacağımız hedef yoktur. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.