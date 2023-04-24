Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde koltuğunu Üçler İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Beril Özen’e devretti.

Denizli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sürüyor. Bu çerçevede Üçler İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Beril Özen, sınıf öğretmeni Ümmühan Kılınç, Üçler İlkokulu Müdürü Cengiz Sarıca ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Başkan Zolan, ziyarette koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Beril Özen’e devretti. Başkanlık makamına oturan küçük Özen burada yaptığı konuşmada tüm çocukların ve Türk milletinin bayramını kutlayarak, “Bu güzel günü bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’e ve bana bu koltuğu devreden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan’a çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günde dileğim tüm çocukların barış kardeşlik ve huzur içinde yaşayıp tüm imkanlardan eşit faydalanabilmesidir” dedi.

Büyükşehir eğitim yatırımlarıyla da örnek

Milli Eğitim Müdürü Ekici ise Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentte gerçekleştirdiği eğitim yatırımları ile eğitim camiasına desteklerinden dolayı Başkan Zolan’a teşekkür etti. Başkan Osman Zolan da, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, 4. Sınıf öğrencisi Beril Özen’e başarılar diledi.